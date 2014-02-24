ВР призначила Махніцького генпрокурором

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 312 народних депутатів. Не голосувала у повному складі фракція КПУ.

Махніцький є народним депутатом України від ВО “Свобода”.

Після призначення Махніцький зазначив, що докладе всіх зусиль, аби в Україні “була справедливість і винні були притягнуті до кримінальної відповідальності”.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Віктору Пшонці і призначила народного депутата Олега Махніцького (фракція “Свобода”) Уповноваженим ВР із контролю за діяльністю Генеральної прокуратури.

Того ж дня Пшонка разом з міністром доходів і зборів Олександром Клименком був затриманий прикордонниками в аеропорту Донецька. Проте в будівлю аеропорту увірвалися невідомі озброєні люди. Вони відкрили стрілянину і під прикриттям екс-міністр і екс-прокурор втекли в невідомому напрямку.