На Майдані назвали склад нового уряду

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, запропоновані:

- на посаду віце-прем'єр-міністра з гуманітарної політики - Ольга Богомолець;

- на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції - Борис Тарасюк;

- на посаду віце-прем'єр-міністра з питань регіональної політики - Володимир Гройсман, мер Вінниці;

- на посаду віце-прем'єр-міністра - Олександр Сич.

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Одночасно Антикорупційне бюро запропоновано очолити журналістці Тетяні Чорновол, а Люстраційний комітет - Єгору Соболєву.

На посаду міністра юстиції запропоновано - Павла Петренка, міністра фінансів - Олександра Шлапака, міністра економіки - Павла Шеремету, міністра освіти - Сергія Квіта, міністра охорони здоров'я - Олега Мусія, міністра соціальної політики - Людмилу Денисову, міністра екології - Андрія Мохника, міністра культури - Євгена Нищука, міністра закордонних справ - Андрія Дещиці, міністра аграрної політики - Олександра Мирного, міністра Кабінету міністрів - Остапа Семерака, міністра палива та енергетики - Юрій Продана, міністра молоді та спорту - Дмитра Булатова.

Міністром внутрішніх справ запропоновано Арсена Авакова.

На посаду міністра інфраструктури називалася кандидатура Леоніда Костюченка, з яким зараз ще йдуть консультації. Також тривають консультації щодо міністра оборони, оскільки «афганці» пропонують на цю посаду лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша.

Крім того, народного депутата України Андрія Парубія, який є також комендантом Євромайдану, запропоновано на посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони. Заступником секретаря РНБО пропонується призначити директора Інституту інформації Вікторію Сюмар.

Одночасно Антикорупційне бюро запропоновано очолити журналістці Тетяні Чорновол, а Люстраційний комітет - Єгору Соболєву.

Раніше повідомлялося, що на пост прем'єр-міністра запропоновано кандидатуру лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка.