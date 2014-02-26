На Майдані назвали склад нового уряду
Рада Майдану на проведеному в Києві Народному віче назвала склад уряду, який буде винесений на голосування у Верховну Раду завтра, 27 лютого.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, запропоновані:
- на посаду віце-прем'єр-міністра з гуманітарної політики - Ольга Богомолець;
- на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції - Борис Тарасюк;
- на посаду віце-прем'єр-міністра з питань регіональної політики - Володимир Гройсман, мер Вінниці;
- на посаду віце-прем'єр-міністра - Олександр Сич.
Читайте такожПарубія запропонували на посаду секретаря РНБО
Одночасно Антикорупційне бюро запропоновано очолити журналістці Тетяні Чорновол, а Люстраційний комітет - Єгору Соболєву.
На посаду міністра юстиції запропоновано - Павла Петренка, міністра фінансів - Олександра Шлапака, міністра економіки - Павла Шеремету, міністра освіти - Сергія Квіта, міністра охорони здоров'я - Олега Мусія, міністра соціальної політики - Людмилу Денисову, міністра екології - Андрія Мохника, міністра культури - Євгена Нищука, міністра закордонних справ - Андрія Дещиці, міністра аграрної політики - Олександра Мирного, міністра Кабінету міністрів - Остапа Семерака, міністра палива та енергетики - Юрій Продана, міністра молоді та спорту - Дмитра Булатова.
Міністром внутрішніх справ запропоновано Арсена Авакова.
На посаду міністра інфраструктури називалася кандидатура Леоніда Костюченка, з яким зараз ще йдуть консультації. Також тривають консультації щодо міністра оборони, оскільки «афганці» пропонують на цю посаду лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша.
Крім того, народного депутата України Андрія Парубія, який є також комендантом Євромайдану, запропоновано на посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони. Заступником секретаря РНБО пропонується призначити директора Інституту інформації Вікторію Сюмар.
Одночасно Антикорупційне бюро запропоновано очолити журналістці Тетяні Чорновол, а Люстраційний комітет - Єгору Соболєву.
Раніше повідомлялося, що на пост прем'єр-міністра запропоновано кандидатуру лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка.