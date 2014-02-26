Майдан підтримав Ольгу Богомолець як майбутнього урядовця

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала, виступаючи зі сцени Майдану.

Вона підкреслила, що стояла і працювала на Майдані не за те, щоб у владі змінилися обличчя, а стояла за зміну системи влади.

При цьому Богомолець наголосила, що не хоче, щоб Майдану, загиблим хлопцям давали хабар «у вигляді Ольги Богомолець, яка займе посаду в уряді».

З іншого боку вона зауважила, що розуміє, що хтось має йти в уряд. «Коло довіри Майдану мені сказало сьогодні наступні слова: Олю, хлопці за те, щоб будувати нашу державу, ішли на барикади і віддавали свої життя, чим ти не готова віддати своє життя і служити українському народу навіть в колі ворогів», - зауважила вона і додала: «Я готова».

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Вона попросила підтримки у Майдану і його учасники висловили їй підтримку, скандуючи: «Дякуємо», «Молодець».

Після цього Богомолець пообіцяла, що якщо в новому уряді вона буде бачити корупційні схеми, вона знову вийде на Майдан і координуватиме медичні служби Майдану.