Семенюк назвала ім`я майбутнього чоловіка (фото)

Найвідоміша соціалістка України, Валентина Семенюк, яка в найближчі вихідні виходитиме заміж, нарешті назвала ім`я майбутнього чоловіка. Обранцем 50-річної нареченої став київський бізнесмен Віталій Самсоненко, який вважається одним з власників "Страхового будинку "Самсон", пише газета " Сегодня ". З його ім`ям також зв`язують діяльність таких фірм, як "Лідер-Кредит" і "Експрес-кредит", які займаються страхуванням і наданням кредитів.

Тим, куди "молодята" вирушать у весільну подорож, опікується син нареченого. "У нашому віці вже діти нам подарунки готують. Ось і я знаю, що син Віталіка готується якийсь сюрприз нам зробити", - говорить Семенюк. Романтика романтикою, а залишати політику через заміжжя пані Семенюк не збирається. "Все залишається, як є. Працювала і працюватиму. Політикою почну займатися, напевно, ще активніше, — підтвердила вона. - Я в житті всякого побачила, дуже настраждалася. Пережила втрату чоловіка (Валентина Семенюк - вдова, її перший чоловік помер в 1995 році), сама піднімала на ноги дітей. Але зараз я вірю тільки в хороше". Допомагати дружині в політичній кар`єрі пообіцяв і майбутній чоловік. "Вона повинна робити те, що їй подобається, а я її ні в чому не обмежуватиму