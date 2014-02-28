Янукович: Росія повинна запобігти хаосу і терору в Україні

"Я ще раз повторюю, я законно обраний президент, який обраний на вільних демократичних виборах. І таким залишаюся", - підкреслив Янукович.

Він також зазначив, що не зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним.

"...Як тільки відбудеться ця зустріч, я зрозумію його ставлення і, напевно, у нас буде дискусія з приводу ситуації, що склалася... і тоді будуть відповіді. З мого боку було б некоректно говорити, що повинна зробити Росія, але Росія не може байдуже стояти осторонь по відношенню до долі такого великого партнера, як Україна. Росія повинна використовувати всі наявні можливості, щоб запобігти хаосу і терору, який є в Україні", - зазначив екс-президент.