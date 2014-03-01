Рада Федерації РФ допускає введення військ до Криму

У Раді Федерації РФ допускають можливість введення обмеженого контингенту російських військ до Криму для «забезпечення безпеки» Чорноморського флоту РФ і росіян, які перебувають там.

З такою заявою виступила сьогодні спікер верхньої палати російського парламенту Валентина Матвієнко, передає РІА «Новости».

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«Можливо, у цій ситуації, йдучи на прохання уряду Криму, навіть ввести наш обмежений контингент для того, аби забезпечити безпеку Чорноморського флоту і громадян Росії, які проживають на території Криму. Рішення, звісно ж, за Президентом нашої країни, за Верховним головнокомандувачем. Але сьогодні, враховуючи ситуацію, навіть такий варіант не можна виключати. Ми повинні захистити людей», - сказала Матвієнко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Рада Держдуми Росії ухвалила звернення до Президента РФ із закликом вжити заходів зі стабілізації обстановки в Криму.