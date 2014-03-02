В Одесі проросійські організації погрожують «рознести» обласний військкомат

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив координатор організації «Народна альтернатива» Антон Давидченко.

За його словами, вони «пікетуватимуть військкомат», і «якщо нам не підуть назустріч, рознесемо їх офіс, як вчиняють у Західній Україні».

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Він також заявив, що «влади в країні немає».

«Росія і Китай визнають головою нашої держави Віктора Януковича. Захід і США визнає як такого Турчинова. Я не розумію, як Турчинов, легітимність якого викликає великі сумніви, може видавати якісь укази, призначати губернаторів», - заявив Давидченко

Він також закликав чоловіків не приходити у військкомати і рвати повістки.

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Як повідомляв УНІАН, заступник начальника Південного оперативного командування генерал-майор Ігор Федоров заявив, що в Одеському регіоні військові частини не заблоковані.

Раніше координатор організації «Народна альтернатива» заявив, що колона з 100 автомобілів попрямувала до Комітернівського району Одеської області блокувати окрему гвардійську механізовану бригаду, що дислокується в селищі міського типу Чорноморське.