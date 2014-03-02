В Одесі проросійські організації погрожують «рознести» обласний військкомат
В Одесі організації, що підтримують агресію президента Росії Володимира Путіна, погрожують, що завтра «рознесуть» Одеський обласний військкомат.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив координатор організації «Народна альтернатива» Антон Давидченко.
За його словами, вони «пікетуватимуть військкомат», і «якщо нам не підуть назустріч, рознесемо їх офіс, як вчиняють у Західній Україні».
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Він також заявив, що «влади в країні немає».
«Росія і Китай визнають головою нашої держави Віктора Януковича. Захід і США визнає як такого Турчинова. Я не розумію, як Турчинов, легітимність якого викликає великі сумніви, може видавати якісь укази, призначати губернаторів», - заявив Давидченко
Він також закликав чоловіків не приходити у військкомати і рвати повістки.
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Як повідомляв УНІАН, заступник начальника Південного оперативного командування генерал-майор Ігор Федоров заявив, що в Одеському регіоні військові частини не заблоковані.
Раніше координатор організації «Народна альтернатива» заявив, що колона з 100 автомобілів попрямувала до Комітернівського району Одеської області блокувати окрему гвардійську механізовану бригаду, що дислокується в селищі міського типу Чорноморське.