В. о. мера Одеси закликає городян продемонструвати єдність перед зовнішньою загрозою
Виконувач обов’язки міського голови Одеси Олег Бриндак закликав жителів міста продемонструвати єдність перед зовнішньою загрозою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в зверненні Бриндака до жителів Одеси.
«Ще вчора ми стояли на різних майданах або біля телевізорів сперечалися про політичний устрій нашої країни. Сьогодні доводиться говорити про те, а чи буде та країна, в якій всі ми, хоча і по-різному, планували будувати майбутнє. Сьогодні перед країною стоїть зовнішній виклик - загроза її незалежності та територіальної цілісності. Що це для Одеси ? Це наше благополуччя : це замовлення для наших підприємств і портів , це наша митниця і 7 км , це наші туристи - все це давно переорієнтовано на український ринок. Але , найголовніше , територіальна цілісність країни - це першооснова безпеки кожного громадянина», - йдеться у зверненні.
«Ми недавно відзначали свято Соборності - возз`єднання українських земель. Так от , Одеса є прикладом соборності - тут у мирі та злагоді багато років живуть більше сотні народів, які створили унікальний феномен Одеси на принципах толерантності , взаємної поваги культур і багатомовності . Цей успішний досвід має стати зразком для всієї країни», - також сказано в повідомленні.
«Сьогодні перед зовнішньою загрозою саме час втілити в життя ті численні слова про патріотизм і борг, які ми говоримо, вшановуючи наших ветеранів. Зараз час продемонструвати єдність, продемонструвати патріотизм. Закликаю не піддаватися на провокації , розуміти , що ведеться інформаційна війна , йдуть потоки дезінформації , покликані вселити страх і невпевненість», - наголошується у зверненні.
Бриндак також запевняє, що міська влада робить все необхідне для забезпечення нормальної життєдіяльності Одеси.
«Упевнений, одесити і в цей раз , як це вже неодноразово бувало в історії , скажуть своє вагоме слово на підтримку рідного міста і рідної країни», - наголосив Бриндак.