В. о. мера Одеси закликає городян продемонструвати єдність перед зовнішньою загрозою

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в зверненні Бриндака до жителів Одеси.

«Ще вчора ми стояли на різних майданах або біля телевізорів сперечалися про політичний устрій нашої країни. Сьогодні доводиться говорити про те, а чи буде та країна, в якій всі ми, хоча і по-різному, планували будувати майбутнє. Сьогодні перед країною стоїть зовнішній виклик - загроза її незалежності та територіальної цілісності. Що це для Одеси ? Це наше благополуччя : це замовлення для наших підприємств і портів , це наша митниця і 7 км , це наші туристи - все це давно переорієнтовано на український ринок. Але , найголовніше , територіальна цілісність країни - це першооснова безпеки кожного громадянина», - йдеться у зверненні.

«Ми недавно відзначали свято Соборності - возз`єднання українських земель. Так от , Одеса є прикладом соборності - тут у мирі та злагоді багато років живуть більше сотні народів, які створили унікальний феномен Одеси на принципах толерантності , взаємної поваги культур і багатомовності . Цей успішний досвід має стати зразком для всієї країни», - також сказано в повідомленні.

«Сьогодні перед зовнішньою загрозою саме час втілити в життя ті численні слова про патріотизм і борг, які ми говоримо, вшановуючи наших ветеранів. Зараз час продемонструвати єдність, продемонструвати патріотизм. Закликаю не піддаватися на провокації , розуміти , що ведеться інформаційна війна , йдуть потоки дезінформації , покликані вселити страх і невпевненість», - наголошується у зверненні.

Бриндак також запевняє, що міська влада робить все необхідне для забезпечення нормальної життєдіяльності Одеси.

«Упевнений, одесити і в цей раз , як це вже неодноразово бувало в історії , скажуть своє вагоме слово на підтримку рідного міста і рідної країни», - наголосив Бриндак.