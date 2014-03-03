У соцмережах вербують росіян для акцій на Донбасі та в Одесі - ЗМІ

Зокрема, в мережі "Вконтакте" створена група "Громадянська Самооборона України".

Про це повідомляє УП.

"Свій внесок у боротьбу за Україну ти можеш зробити наступними трьома способами: поїхати добровольцем. Ми відправляємо людей в Донецьк і Харків як найважливіші центри опору. Також можна відправитися в Одесу. Якщо ти збираєшся поїхати в Донецьк - пиши цій людині", - сказано в повідомленні.

Далі в ньому вказано номер контактного особи.

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"Виїзд в Донецьк відбувається з Ростова-на-Дону, виїзд до Харкова - з Бєлгорода. Тобі потрібно вказати дату твого приїзду в ці міста, де отримаєш подальші інструкції", - йдеться в оголошенні.

"Пам'ятай, ти звичайний турист, нічого зайвого не потрібно", - сказано в ньому.

Також адміністратори групи пропонують роботу в соцмережах.

Крім того, вони просять перерахувати гроші.