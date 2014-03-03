Велика Сімка засудила дії Росії у Криму

"Ми, лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США та Президента Європейської Ради і президентом Європейської комісії, об'єдналися сьогодні, щоби засудити явне порушення Російською Федерацією суверенітету та територіальної цілісності України, що суперечить зобов'язанням Росії відповідно до Статуту ООН та її базування угоди з Україною від 1997 року", - говориться у тексті повідомлення.

Автори заяви закликали Росію владнати будь-які спірні питання з Україною в ході переговорів або в ході міжнародних спостережних місії, а також висловили готовність допомогти у налагодженні цього процесу.

"Зазначимо, що дії Росії в Україні також порушують принципи і цінності, на яких грунтуються G-7 і G-8. Таким чином, ми вирішили поки що призупинити наша участь у діяльності, пов'язаній з підготовкою запланованого саміту G-8 в Сочі у червні, доки обставини не зміняться на такі, за яких змістовна дискусія буде можливою".

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"Ми єдині в підтримці суверенітету України та її територіальної цілісності, а також її права обирати своє майбутнє. Ми зобов'язуємося підтримувати Україну в її зусиллях з відновлення єдності, стабільності та політичного й економічного здоров'я в країні. З цією метою ми будемо підтримувати роботу України з Міжнародним валютним фондом, щоб обговорити нову програму і реалізувати необхідні реформи. Підтримка МВФ буде мати вирішальне значення в розкритті додаткової допомоги від Світового банку, інших міжнародних фінансових інститутів, ЄС, і двосторонніх джерел", - йдеться у повідомленні.