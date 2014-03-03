Тягнибок не виключає встановлення нових КПП в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради, відповідаючи на питання щодо закриття кордонів України.

“Це питання гостро зараз вже стоїть, воно і раніше вже стояло гостро. Я зараз не виключаю, що буде розглядатися питання, це стосується Криму, про те, щоб навіть були встановлені контрольно-пропускні пункти вже не на тих місцях, де встановлено українсько-російський кордон, а вже, умовно кажучи, це будуть прифронтові контрольно-пропускні пункти вже в інших місцях - там, де українські прикордонники зможуть контролювати ситуацію”, - сказав Тягнибок.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на четвер, 27 лютого, невідомі зі зброєю захопили будівлі Верховної ради автономії та Ради міністрів Криму в центральній частині Сімферополя, піднявши над будівлями прапори Росії.

Пізніше 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії за участю незначної кількості депутатів відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова.

1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ до України.

Також у Криму з 27 лютого російські військові блокують роботу військових частин, прикордонні пости, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.