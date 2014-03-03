Львів приймає біженців із Криму

Також цього тижня у Львів приїде близько сотні кримських татар, інформує Радіо Свобода з посиланням на львівський Майдан.

Жителі Сімферополя, Севастополя, Керчі, Євпаторії, Ялти звернулись на гарячу телефонну лінію Львівської обласної ради з проханням прийняти їх на тимчасове проживання. Переважно просять розмістити жінок і дітей.

Читайте такожУ Росії пропонують створити табори для біженців з України Лише від опівночі до полудня зголосились близько 20 львівських родин, які готові взяти до себе по дві-три сім’ї з Криму. Чимало власників готельних комплексів і керівники санаторіїв Львівщини надаватимуть безкоштовно номери для тимчасового проживання кримчан.

«Є дзвінки і від керівників санаторіїв області. Тому мешканці з Криму можуть ще й покращити своє здоров’я», – каже голова Львівської облради Петро Колодій.

Всі, хто хоче прийняти кримчан і мешканців Криму, які хочуть приїхати до Львова, можуть звертатися за телефонами 032 261 65 30, 093 704 76 87, 096 212 82 00 і гарячу телефонну лінію 0-800-501-727.