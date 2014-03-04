СБУ спростовує, що військові РФ вже на материковій частині України
Голова СБУ Валентин Наливайченко спростовує інформацію, що російські військові перебувають вже на материковій частині України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.
Він заявив, що ця інформація інспірована ззовні і поширена українськими корупціонерами.
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Також, за його словами, СБУ відомо про точку кількість російських військових у Криму.
“Я можу сказати, що станом на вчора в Криму перебувало 16 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. За угодами, які критикувалися свого часу фахівцями України і інших країн, що були укладені в 2010-2013 роках, кількість військових по цих угодах - до 25 тисяч. Але питання у використанні цих військ. Україна побачила, що це зовсім не мирний контингент. І жодна угода не дає права на використання цих військовослужбовців проти мирного населення в Україні”, - підкреслив Наливайченко.
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Також він додав, що сьогодні Службою безпеки було зірвано плани провокаторів перешкодити засіданню обласної ради в Луганську, і що СБУ активно діє в плані недопущення провокацій із дестабілізації роботи місцевих органів влади в Донецькій області.