СБУ спростовує, що військові РФ вже на материковій частині України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

Він заявив, що ця інформація інспірована ззовні і поширена українськими корупціонерами.

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Також, за його словами, СБУ відомо про точку кількість російських військових у Криму.

“Я можу сказати, що станом на вчора в Криму перебувало 16 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. За угодами, які критикувалися свого часу фахівцями України і інших країн, що були укладені в 2010-2013 роках, кількість військових по цих угодах - до 25 тисяч. Але питання у використанні цих військ. Україна побачила, що це зовсім не мирний контингент. І жодна угода не дає права на використання цих військовослужбовців проти мирного населення в Україні”, - підкреслив Наливайченко.

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Також він додав, що сьогодні Службою безпеки було зірвано плани провокаторів перешкодити засіданню обласної ради в Луганську, і що СБУ активно діє в плані недопущення провокацій із дестабілізації роботи місцевих органів влади в Донецькій області.