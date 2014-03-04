ЦВК відмовила в реєстрації першому кандидату в Президенти

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували 14 членів ЦВК.

Заява про самовисування від Бурнашової надійшла до ЦВК 28 лютого поштовим зв'язком без необхідних для реєстрації кандидата на пост Президента документів.

Як зазначили у ЦВК, заява не відповідає вимогам закону про вибори. Зокрема, ЦВК встановила відсутність анкети кандидата, автобіографії, передвиборчої програми, документа про внесення грошової застави, декларації про майно, доходи та витрати.

Читайте такожЛяшко балотується в Президенти УкраїниТакож Бурнашовою порушено порядок самовисування, встановлений законом, оскільки вона не особисто подала документи.

Також у її заяві про самовисування не міститься згода на оприлюднення її біографічних відомостей та декларації про майно і доходів.

Крім того, комісія затвердила порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України і встановила форму анкети особи, яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем.

З метою забезпечення належних умов роботи ОВК і ДВК Ценрвиборчком встановив вимоги до приміщень окружних і дільничних виборчих комісій з виборів Президента і приміщень для голосування, норми забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв'язку, обладнання, інвентарем, оргтехнікою та іншими матеріальними цінностями, а також видів послуг, які виборчі комісії можуть закуповувати за рахунок коштів держбюджету.