Коморовський радить Путіну відмовитись від ролі Конституційного суду України

Президент Польщі Броніслав Коморовський порадив Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну відмовитися виконувати роль Конституційного суду України та дозволити українцям самим оцінити, чи зміна влади відбулася за законодавством країни.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це він сказав в інтерв'ю польським телеканалам, коментуючи озвучену вчора заяву Путіна про державний переворот в Україні.

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"Звинувачення Президента Путіна мало мене переконують. У мене склалося враження, що Президент Путін взяв на себе роль Конституційного суду України, бо висловлює свою думку в справі конституційності тих змін замість нього. Я б радив утриматися від висловлювання такої точки зору та дозволити вирішити це самим українцям. Вони зроблять не лише вибір, але теж зможуть оцінити, чи ця зміна припустима з точки зору прийнятих правил керування Українською державою чи ні", - сказав Коморовський.

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Він наголосив, що саме українці повинні обрати Президента, та додав, що свій вибір зробив теж Віктор Янукович, який втік з України.

"Нинішній стан справ є однозначним. Сьогодні є нова влада в Україні. Її треба підтримувати, і Польща підтримує цю нову владу", - сказав Коморовський, зазначивши, що остаточну її легітимність мають підтвердити демократичні вибори.