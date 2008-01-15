Голова екологічної комісії закликає рятувати Київ від Черновецького

Своїм розпорядженням голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дозволив знести понад 2 тисячі 179 багатолітніх дерев на території острова Жуків для створення реабілітаційно-оздоровчого центру та зони відпочинку.

Про це повідомляється в заяві голови Постійної комісії з питань екологічної політики Анатолія КОВАЛЕНКА, текст якої передано УНІАН.

За його інформацією, мова йде про розпорядження за №1735 від 26.12.2007 р. “Про надання товариству з обмеженою відповідальністю “АВ-Медгруп” дозволу на видалення зелених насаджень на острові Жуків в Голосіївському районі”. Зокрема, в першому пункті документу говориться, що товариству дозволено знищити 2 тис. 179 дерев на території о. Жуків, з яких 1 тис. 591 – у незадовільному стані. Пересадити “АВ-Медгруп” повинно лише 11 дерев. У документі також говориться про дозвіл на видалення 3 тис. 79 кущів, які перебувають у незадовільному стані. Як зазначається в документі, рішення прийнято на виконання рішення Київради від 21 грудня 2006 р. №363/420 “Про передачу ТОВ «АВ-Медгруп» земельної ділянки для влаштування реабілітаційно-оздоровчого центру та зони відпочинку на острові Жуків”. (ТОВ «АВ-Медгруп» отримало у довгострокову оренду на 10 років 6 га землі, у тому числі 3,29 га в межах прибережної захисної смуги. Для цього, згідно зі змінами до Програми розвитку зеленої зони, земельну ділянку виключено з переліку територій і об’єктів природного заповідного фонду – УНІАН).

За інформацією голови екологічної комісії Київради, лише за останні п’ять місяців 2007 року 24-ма розпорядженнями голови КМДА було надано дозвіл на знесення під забудову 4 тис. 221 дерева, 3 тис. 704 кущів, 25 тис. 209 кв. м газонів на території міста.

„Після виходу цього розпорядження (щодо о.Жуків – УНІАН) у мене особисто зникли усілякі сумніви щодо причин того, чому мер та його депутатська більшість у Київраді під час сесійних засідань 29 листопада та 20 грудня 2007 р. не підтримали проект рішення, ініційований екологічною комісією, яким передбачалося значно ускладнити процедуру знесення зелених насаджень у місті Києві, а також, чому до цього часу не вийшло „знамените” розпорядження міського голови про підвищення ціни за зрізане дерево, - зазначив А.КОВАЛЕНКО. - Адже причини ці на поверхні і називаються у фінансових колах просто – „надприбуток”.

У заяві голова комісії також зазначив, що вражений “тим цинізмом та безгальмівним епатажем, з якими чинна київська влада веде свою піар-кампанію і пропагує власні „досягнення” та „стурбованість” долею міста”.

“Як інакше розуміти ситуацію, коли своїм розпорядженням (№1012 від 10.08.2007 р.) мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дає дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю „К.А.Н. Девелопмент” на видалення зелених насаджень на бульварі Дружби народів, 44-46 у Печерському районі (йдеться про 252 дерева та 41 кущ на зелених схилах Дніпра біля мосту ім. Патона), а після знищення дерев та обнесення будівельним парканом цього майданчика мерська політична сила – Блок Леоніда Черновецького – влаштовує показовий пікет на пнях 50-річних дерев „проти” забудови?”, - наголошує А.КОВАЛЕНКО.

Він зазначає, що може порадити меру ще понад 100 адрес для проведення у майбутньому таких „планових” пікетів із „захисту” зелених насаджень Києва, згідно з тими землевідводами у зелених зонах міста, що були ухвалені за каденції нинішньої Київради без урахування або всупереч протестам екологічної комісії.

„Маю надію, що кияни дадуть відповідну оцінку „старанням” мерської команди на найближчих виборах у Києві, і не вибачать наругу над зеленими легенями міста, спричинену, очевидно, моральним і духовним зубожінням чинної влади”, - зауважив А.КОВАЛЕНКО.