Російські військові штурмом захопили відділ «Щолкіно» та вигнали сім’ї прикордонників на вулицю

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Озброєні російські спецназівці увірвались до прикордонного підрозділу сьогодні вночі. Під час нападу вони побили старшого зміни прикордонних нарядів, який здійснював чергування та намагався чинити опір, та захопили кімнату зберігання зброї, поінформували в прикордонному відомстві.

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«Продовжуючи безчинства, нападники увірвались і до квартир, де проживають сім'ї прикордонників», - йдеться в повідомленні.

Озброєні росіяни відібрали мобільні телефони у начальника відділу прикордонної служби, його дружини та інших офіцерів. Погрожуючи зброєю, вони наказали всім зібрати речі та покинути територію відділу.

На даний час підрозділ захоплений російськими військовими.