Курс валют у 'ПриватБанку': скільки коштує долар 21 серпня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 52,63 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 21 серпня, не змінився і становить 44,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також залишився на попередньому рівні і складає 52,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 51,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю залишився незмінним і складає 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також відповідає вчорашньому показнику – 52,63 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 21 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,61 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 52,13 гривні за один євро, тобто гривня втратила 26 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 16 червня – 52,04 грн).

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 4 копійки і складає 44,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,47 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 9 копійок і становить 52,49 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,80 гривні за євро.

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