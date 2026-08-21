'Річка' газу завдовжки 1,6 трлн км перекосила систему, де народжуються планети

Система GW Оріона розташована на відстані близько 1300 світлових років від Землі.

Величезний потік космічного газу довжиною майже два трильйони кілометрів "змістив" орієнтацію речовини навколо потрійної зоряної системи в сузір’ї Оріона. Як пише g4media.ro, це відкриття було зроблено за допомогою радіообсерваторії ALMA в Чилі. На думку вчених, це може пояснити існування планет, орбіти яких сильно нахилені до осі обертання їхніх зірок.

Система GW Оріона розташована на відстані близько 1300 світлових років від Землі й складається з трьох дуже молодих зірок, які перебувають на стадії формування. Навколо цих трьох зірок розташований диск із газу та пилу, з якого можуть формуватися планети.

При цьому система незвичайна тим, що диск складається з трьох кілець, радіуси яких становлять відповідно 6,7, 28 і 51 мільярд кілометрів від центру системи. Попередні дослідження GW Оріона показали, що внутрішнє, середнє та зовнішнє кільця системи зміщені, причому кожне кільце нахилене під різним кутом.

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Газовий потік замість гігантської планети

Раніше астрономи припускали, що масивний об’єкт, можливо, ще не виявлена газова гігантська планета, міг створити розрив між кільцями диска. Однак нові спостереження вказують на інше пояснення.

Дослідники виявили величезний газовий потік, який бере початок із молекулярної хмари навколо системи й досягає диска речовини. Він простягається приблизно на 0,2 світлових років, або приблизно 1,9 трильйона кілометрів. Потік взаємодіє із зовнішнім кільцем і змінює його кутовий момент, тобто обертальний рух речовини. Згодом це призводить до деформації та нахилу кільця.

Пояснення планет з незвичайними орбітами

У Сонячній системі планети обертаються навколо Сонця майже в одній площині, відомій як площина екліптики, і приблизно вирівняні з сонячним екватором та напрямком його обертання.

Але астрономи також виявили екзопланети, орбіти яких сильно нахилені або навіть ретроградні відносно обертання їхніх зірок.

Механізми, що створюють такі конфігурації, все ще не до кінця зрозумілі. Дослідники припускають, що газові потоки, які надходять у протопланетні диски, можуть бути одним із пояснень.

Раніше астрономи виявили найшвидшу з відомих зірок у нашій галактиці Чумацький Шлях, вона обертається навколо надмасивної чорної діри в центрі галактики. Зірка рухається зі швидкістю близько 25 000 км на секунду, що в 100 000 разів швидше, ніж комерційний літак.

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