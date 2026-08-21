Шмигаль розповів, чи готова Україна до зими

Ворожі удари по енергооб’єктах уповільнюють темпи відновлення енергетики.

Енергосистема України наразі працює стабільно, без планових відключень електроенергії. Водночас головним ризиком залишаються російські атаки, які подекуди уповільнюють темпи відновлення енергооб’єктів.

Міністр енергетики Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді розповів, що під час вечірнього пікового навантаження з урахуванням когенерації та імпорту сьогодні доступно близько 15 ГВт електричної потужності. До 1 листопада енергетичні потужності планують збільшити до 19,6 ГВт, а до кінця року – до 21,4 ГВт.

Міністр додав, що зараз електроенергію виробляють шість із дев’яти енергоблоків українських АЕС, а три блоки перебувають у планових ремонтах.

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Він також повідомив, що вже відремонтовано 4,8 ГВт генеруючих потужностей, ще близько 4 ГВт перебувають у ремонті та відновленні. Загалом цього року планують відновити та збудувати понад 10 ГВт потужностей.

Щодо захисту енергетичних об’єктів, за словами очільника Міненерго, уже завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня інженерного захисту. Водночас він визнав, що такий захист не може гарантувати повного збереження об’єкта після потужного ракетного удару.

"Коли по об'єкту прилітає кілька балістичних ракет, бойова частина по пів тонни кожна, жоден захист не дає 100% гарантії. Але є велика різниця між пошкодженнями і повним знищенням", – сказав міністр.

Паралельно Україна нарощує розподілену генерацію. Наразі працює близько 1,8 ГВт газової генерації, з яких понад 400 МВт підключили цього року. До кінця року планують додати ще близько 800 МВт. Понад 280 установок перебувають на етапі встановлення або будівництва. Водночас російські удари безпосередньо впливають на темпи відновлення енергетики.

"Ворог сьогодні уже намагається знищити потужності генерації, не даючи їх захистити або встановити. Вчора, ви знаєте, був, відповідно, приліт по одному з енергооб'єктів, і це відкидає нас в наших планах ремонтної програми", - сказав Шмигаль.

Підготовка до зими - останні новини

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що незабезпечена потреба енергетичної галузі напередодні зими становить близько 650 млн евро. Він наголосив, що ця зима об’єктивно буде складною.

Як писало видання Washington Times, Україна посилює оборону енергетичних обʼєктів напередодні зими, однак Росія адаптує нову тактику руйнування енергосистеми. Якщо раніше росіяни здебільшого цілилися по великих генеруючих станціях та високовольтній інфраструктурі, вже минулої зими Кремль змістив акцент атак на менші розподільчі підстанції.

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