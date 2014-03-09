США різко засудили погрози спостерігачам ОБСЄ

Про це йдеться у тексті заяви місії, опублікованій на офіційному сайті Посольства США в Україні.

"Сполучені Штати відзначають з повідомленнями глибокої тривоги, що попереджувальні постріли були здійснені у той час, коли багатостороння команда військових спостерігачів ОБСЄ перебувала на пропускному пункті біля Армянська", - йдеться у документі.

Цей інцидент підкреслює занепокоєння США безпекою місцевого населення і необхідність з боку Росії повернути свої війська на бази і припинити провокаційні дії в Криму, - підкреслюється у заяві.

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Випадок із спостерігачами також підтверджує, чому неупереджений звіт щодо безпеки й умов безпеки у цьому регіоні є необхідним, - вважають представники США.

У документі наведено слова посла США при ОБСЄ Даніела Баєра.

"Росія говорить, що не знає, хто блокує вільний доступ до півострова -- як країна, що підписала Віденський документ, Росія повинна публічно вимагати вільного доступу для фахівців з моніторингу", - вважає Посол.

"Росія озвучила занепокоєння з приводу безпеки в Криму", – сказав Баєр. "З цієї причини Росія повинна рішуче підтримувати приїзд фахівців з моніторингу на місце".

Сполучені Штати закликали Росію – як країну-учасницю ОБСЄ і ту, що підписала Віденський документ – і всіх занепокоєних сторін, забезпечити максимальний доступ команді ОБСЄ до усіх частин України, у тому числі до Криму для того, щоб гарантувати прозору і неупереджену звітність щодо прав людей, економічної ситуації і безпеки у цьому регіоні.

США також висловили "шкоду, що мали місце насильницькі напади на журналістів за останні 24 години".