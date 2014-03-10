Тарута зобов'язав силовиків максимально забезпечити безпеку громадянам регіону



Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, про це губернатор заявив сьогодні під час робочої наради з керівниками підрозділів силових структур.

На нараді обговорили проблеми, які існують в регіоні в силу нестабільної політичної ситуації, і намітили конкретні дії з врегулювання правопорядку.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Донецьку проросійськи налаштовані активісти зірвали акцію за єдину Україну. Міліція знаходилася поруч, не втручаючись у виникаючі між людьми перепалки. Однак, коли в натовп проукраїнських мітингувальників полетіли яйця, пластикові пляшки з водою і петарди, правоохоронці відтіснили проросійськи налаштованих мітингуючих і дали можливість вийти вцілілим учасникам акції за єдину Україну. На шляху свого проходження проросійські учасники акції змітали все, що було пов`язано з національною символікою України - прапори, прапорці, жовто-блакитні стрічки, накидалися на людей, у яких була будь-яка жовто-блакитна символіка.