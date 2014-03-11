Янукович лише озвучив те, що написали у Кремлі - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник директора Центру імені Разумкова Валерій Чалий.

«Аналіз цієї заяви свідчить, що вона писалася у Кремлі. Це писав не Янукович, це писалося в іншому місці, а він лише озвучив ці тези», - сказав Чалий.

Він зазначив, що попри очікування, Янукович нічого не сказав про ситуацію в Криму, куди з кінця лютого вторглися російські війська.

Окрім того, Чалий зазначив, що виступ Януковича був призначений більше для російських слухачів, ніж для міжнародної спільноти і для українців.

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“Ясно, що його зараз використовують для того, щоб переконати міжнародне співтовариство у нелегітимності нової української влади. Також ці меседжи використовуються для південного сходу України, але там довіра до Януковича дуже низька. Ці меседжи використовуються для російських телеканалів. І я вважаю, що це, в першу чергу, внутрішньоросійське використання, для того, щоб обгрунтувати необхідність військової операції у Криму і на південному сході України. Такі меседжи створюють умови для рішення на кшталт рішення Ради федерації парламенту Росії на підтримку можливості введення військ на територію України”, - сказав Чалий.

Також він додав, що в Україні виступ Януковича не справив враження.

“Я дивився на реакцію людей, які спостерігали за виступом Януковича: це був сміх. Це сміялися хлопці та дівчата із Самооборони, які на його слова “Я повернусь у Київ” сказали: “Ми на тебе чекаємо”, - зазначив Чалий.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, Янукович, який втік з України, заявив на прес-конференції в Ростові-на-Дону, що, як і раніше, вважає себе легітимним главою держави, Верховним головнокомандувачем, і обіцяє повернутися в Україну, «як тільки дозволять обставини».

Водночас, Янукович відмовився відповідати на питання журналістів після оголошення своєї заяви для ЗМІ в Ростові-на-Дону. Його виступ тривав близько 8 хвилин.