Невідомі озброєні люди викрали начальника військового шпиталю в Сімферополі

19:19, 14 березня 2014
Політика
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Троє невідомих озброєних людей у п'ятницю ввечері прибули в розташування Сімферопольського військового госпіталю й вивезли в невідомому напрямку його начальника Євгена Пивовара.

Крим контролюють невідомі озброєні люди / REUTERS

Про це повідомив начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

«Ці особи забрали із собою начальника госпіталю полковника, заштовхавши його в червоний мікроавтобус. Вивезли в невідомому напрямку», - написав Селезньов на своїй сторінці в «Фейсбук».

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому так звана "самооборона" Криму взяла госпіталь під свій контроль. Робота установи не припинялася.

Раніше в Міноборони РФ похвалилися, що Крим є "найспокійнишим і найстабільнішим" регіоном України.

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