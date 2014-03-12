У Міноборони РФ вважають Крим "найспокійнішим і найстабільнішим" регіоном України

У Міноборони Росії назвали кримінальну справу проти командувача Чорноморським флотом віце-адмірала Олександра Вітко "черговою провокацією, яка може дестабілізувати обстановку в Криму".

Про це заявив журналістам заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов, передає ИТАР-ТАСС.

"Такі дії (відкриття кримінальної справи проти Вітка - УНІАН) можуть послужити джерелом дестабілізації обстановки в Криму - наразі найспокійнішому і найстабільнішому регіоні України", - сказав Антонов.

Читайте такожГенпрокуратура порушила справу стосовно командувача ЧФ РФ Вітко Російський чиновник упевнений, що "командувач Чорноморським флотом виконує свої обов'язки на законних підставах в суворій відповідності з чинними російсько-українськими угодами про базування російського флоту на території України і статутом Збройних сил Російської Федерації".

Гепрокуратура порушила справу проти Вітка 5 березня. Йому інкримінується підбурювання до державної зради, а також організація диверсій щодо військових України.

Протягом останніх тижнів російські війська окупували Крим, захопивши бази деяких частин української армії. ЧФ РФ брав активну участь в інтервенції, блокуючи український флот.