КНДР стала другою після Сирії країною, що підтримала російське вторгнення в Україну

Про це заявив посол КНДР в Москві Кім Ен Джі, передає РИА Новости.

"Останні тривожні події в Україні, спровоковані за заздалегідь підготовленим змовницьким сценарієм США і країн Заходу і за їхнього підбурювання, переконливо показують, хто насправді є причиною всіх бід на нашій планеті, хто домагається повалення серед білого дня суверенної держави і жорстокого нехтування прав народів на самовизначення", - сказав дипломат під час прийому, присвяченого 65-річчю підписання угоди про економічне і культурне співробітництво між Росією і КНДР.

Фактично цими словами північнокорейський посол підтримав військову інтервенцію Росії в Україну.

Нагадаємо, раніше на підтримку Росії висловився сирійський диктатор Башар Асад.