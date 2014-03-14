Проросійські активісти штурмують адміністративний суд у Донецьку

В даний час група проросійських активістів з георгіївськими стрічками осаджує будівлю Донецького окружного адміністративного суду, який розглядає позов міської ради про заборону акцій 15-16 березня. Про це «Острову» повідомила заступник голови Донецької обласної організації ВО «Просвіта» Марія Олійник.

За її словами , зараз у суді оголошена перерва, зокрема, у зв'язку з тим , що в однієї з організацій, що подали заявку на акцію, не дістає необхідних документів.

Крім того, адвокат Тетяна Іванова у Фейсбуці закликала журналістів «під'їхати до адміністративному суду, де зараз розглядається позов про заборону акцій на пл. Леніна і знесення наметів, там зібралися братки і атакують суд, правоохоронним органам повідомили». «Потрібно зафіксувати роботу правоохоронних органів і особистості братків, транспорт...», - закликала адвокат.