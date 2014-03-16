Китай пропонує своє посередництво у вирішенні "української кризи"

Посол КНР в ООН Лю Цзеи підкреслив, що КНР має намір виступити посередником і сприяти діалогу між сторонами, повідомляє Ехо Москви з посиланням на Reuters.

Китайський план передбачає такі кроки:

1. Якомога швидше заснувати міжнародний координаційний орган з участю всіх зацікавлених сторін;

2. Утримання сторін від будь-яких дій, здатних призвести до подальшої ескалації конфлікту.

3. Усунення розбіжностей шляхом діалогу і переговорів.

Раніше повідомлялося, що Росія наклала вето на проект резолюції Ради Безпеки ООН по кримському референдуму, Китай при голосуванні утримався.