Китай пропонує своє посередництво у вирішенні "української кризи"

04:44, 16 березня 2014
Політика
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Посол КНР в ООН виступив зі своєю пропозицією щодо врегулювання кризи, викликаної російською військовою інтервенцією в Криму. 

Росія заблокувала резолюцію Ради безпеки ООН

Посол КНР в ООН Лю Цзеи підкреслив, що КНР має намір виступити посередником і сприяти діалогу між сторонами, повідомляє Ехо Москви з посиланням на Reuters.

Китайський план передбачає такі кроки:

1. Якомога швидше заснувати міжнародний координаційний орган з участю всіх зацікавлених сторін;

2. Утримання сторін від будь-яких дій, здатних призвести до подальшої ескалації конфлікту.

3. Усунення розбіжностей шляхом діалогу і переговорів.

Раніше повідомлялося, що Росія наклала вето на проект резолюції Ради Безпеки ООН по кримському референдуму, Китай при голосуванні утримався.

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