Китай пропонує своє посередництво у вирішенні "української кризи"
04:44, 16 березня 2014Політика
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Посол КНР в ООН виступив зі своєю пропозицією щодо врегулювання кризи, викликаної російською військовою інтервенцією в Криму.
Росія заблокувала резолюцію Ради безпеки ООН / Reuters
Посол КНР в ООН Лю Цзеи підкреслив, що КНР має намір виступити посередником і сприяти діалогу між сторонами, повідомляє Ехо Москви з посиланням на Reuters.
Китайський план передбачає такі кроки:
1. Якомога швидше заснувати міжнародний координаційний орган з участю всіх зацікавлених сторін;
2. Утримання сторін від будь-яких дій, здатних призвести до подальшої ескалації конфлікту.
3. Усунення розбіжностей шляхом діалогу і переговорів.
Раніше повідомлялося, що Росія наклала вето на проект резолюції Ради Безпеки ООН по кримському референдуму, Китай при голосуванні утримався.
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