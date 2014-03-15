Росія заблокувала резолюцію РБ ООН проти референдуму в Криму

Росія як постійний член РБ ООН скористалася правом вето і заблокувала ухвалення резолюції, повідомляють РИА Новости.

Документ, ініційований США, був підтриманий 13 країнами-членами Радбезу, Китай утримався.

За словами постпреда РФ в ООН Віталія Чуркіна, Росія буде поважати вибір народу Криму.

Проект резолюції, ініційований США раніше цього тижня, закликав оголосити майбутній референдум в Криму таким, що «не має сили» і закликати всі країни не визнавати його результати.

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«Подібна філософія авторів тексту (резолюції) йде врозріз з одним з базових принципів міжнародного права - принципу рівноправності і самовизначення народів, закріплений у статті 1 Статуту ООН», - сказав Чуркін у своєму виступі в Радбезі ООН.

Постпред РФ заявив, що Росія не заперечує принцип територіальної цілісності держав. За його словами, відділення від існуючої держави - це неординарна міра, застосовувана тоді, коли подальше спільне існування в рамках однієї держави стає неможливим. Чуркін зазначив, що таке відділення в більшості випадків відбувалося без згоди центральної влади.

«Стосовно до Криму такий випадок, очевидно, виник у результаті правового вакууму, що з'явився в результаті неконституційного збройного державного перевороту, здійсненого в Києві націонал-радикалами в лютому 2014 року, як і прямих погроз з боку останніх навести "порядок" на території всієї України», - заявив Чуркін. Постпред РФ в ООН також сказав, що кожен принцип міжнародного права має розглядатися у світлі конкретних політичних обставин, історичної специфіки та інших міжнародних норм.