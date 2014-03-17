Проросійські активісти заблокували частини прикордонників в Донецькій області

Про це повідомив голова Маріупольського "УДАРу" Анатолій Семенов, якому вдалося поспілкуватися з командиром прикордонної частини Юрієм Лисюком.

"Командир розповів, що блокувальники пригрозили перейти до "активних дій" у разі, якщо хтось з прикордонників спробує залишити територію прикордонної частини", - розповів "ударівець".

Семенов стверджує, що, молодики є представники так званого "антифашистського комітету".

В УДАРІ стверджують, що зв’язатися з командиром прикордонної частини більше не вдалося, а в інтернеті почала з’являтися дезінформація.

"У соціальних мережах з’явилася інформація, що представників "антифашистського комітету" нібито покликали самі прикордонники, які не хочуть залишати частину та бояться, що їх змусять воювати. Однак така інформація не підтверджується", - стверджує Семенов.

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Згодом до командира Маріупольської прикордонної частини вдалося додзвонитися лідеру "УДАРу" Віталій Кличко. Лисюк розповів йому, що молодики продовжують блокувати частину. Зброї вони нібито не мають, але поводяться зухвало. Командир запевнив, що прикордонники стримані й на провокації не піддаватимуться.

Прес-служба політисили зазначає, що Кличко зв'язався з головою СБУ аби той взяв ситуацію під контроль.