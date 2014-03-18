У Китаї повідомили, коли будуть розвивати співпрацю з Кримом

Китай має намір розвивати співпрацю з Кримом після стабілізації там ситуації. З такою заявою виступив на прес-конференції представник міністерства комерції КНР Шень Даньян, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати підсумки минулого в Криму незаконного референдуму і подальшу долю інвестиційних проектів Китаю, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Останнім часом в Україні зберігається напружена обстановка. Ми пильно спостерігаємо за розвитком ситуації", - заявив Шень Даньян. Він зазначив, що "на даний час торговельне співробітництво Китаю та України розвивається в нормальному руслі. Однак девальвація української валюти матиме певний вплив на українсько-китайську торгівлю".

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Під час свого виступу Шень Даньян підкреслив, що дана ситуація носить тимчасовий характер". "Китай має намір продовжувати розвивати взаємовигідне співробітництво. Ми розраховуємо, що ситуація в Україні стабілізується як можна швидше. Що ж стосується ситуації в Криму, ми готові до розвитку співробітництва після стабілізації там ситуації".

Найближчим часом Китай має намір приступити до реалізації низки інвестиційних проектів на території України, а також орендувати в Криму близько 10 тис га сільських угідь.

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Згідно з даними Державного статистичного управління КНР, в 2013 році обсяг двосторонньої торгівлі між КНР та Україною склав 11,12 млрд дол, що на 7,3% більше показника 2012 року.