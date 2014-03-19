Аваков назвав свободівців неадекватними
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав дії депутатів-свободівців в НТКУ неадекватними.
Аваков заявив, що готовий провести розслідування щодо дій "свободівців", які силою змусили в. о. президента НТКУ Олександра Пантелеймонова написати заяву про звільнення.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Нардепи в негідній манері примусили сьогодні ввечері написати заяву про відставку керівника першого українського телеканалу. ", - зазначає Аваков.
"Те, що я побачив на відео по діям народних депутатів в офісі УТ-1 – неподобство. УТ-1 в його нинішньому вигляді - потворно, але і такий метод вирішення проблеми - потворно. Вважаю дії народних депутатів неадекватними", - написав він.
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За його словами, оцінку і кваліфікацію можливих неправомірних дій нардепів, беручи до уваги їх особливий статус, може дати винятково Генпрокуратура.
"Разом з тим, готовий як міністр внутрішніх справ, за дорученням Генпрокуратури, організувати проведення всіх необхідних слідчих дій", - додав міністр.
Як повідомляв УНІАН, депутати від ВО ”Свобода” змусили і.о. президента НТКУ Олександра Пантелеймонова написати заяву про звільнення.
Це підтвердив сам Пантелеймонов в ефірі ”Громдського ТВ”.
Представники ”Свободи” приїхали в НТКУ в 19.30 і мали з Пантелеймоновим, за його словами, довгу і настирливу розмову.
Після неї тимчасового керівника ”Першого національного” змусили написати заяву.
Народні депутати силою посадили Пантелеймонова, били його по обличчю і голові.
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає не припустимими для демократичного суспільства дії народних депутатів, які намагаються силою вирішувати "кадрові питання".