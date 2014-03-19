Японія не виключає введення нових санкцій проти РФ

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив 19 березня, що Токіо вивчає питання про введення нових заходів відносно Росії у зв'язку з підписанням договору про приєднання Криму і Севастополя, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Це порушує єдність, суверенітет і територіальну цілісність України, ми це засуджуємо", - сказав прем'єр під час дебатів у бюджетній комісії верхньої палати парламенту.

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Токіо 18 березня у зв'язку з подіями навколо України припинив переговори з Росієюпро пом'якшення візового режиму і заморозив початок переговорів про можливе укладання трьох договорів - про інвестиційну співпрацю, співробітництво в освоєнні космосу та про запобігання небезпечної військової діяльності. "Тепер ми вивчимо питання про прийняття нових заходів щодо Росії у співпраці з державами "сімки" та іншими країнами", - заявив японський прем'єр.

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Він повідомив також, що може, якщо дозволить ситуація в парламенті, взяти участь у неформальному саміті "сімки" для обговорення ситуації навколо України, який, за словами Абе, США запропонували провести в рамках майбутнього 24-25 березня в Гаазі форуму з ядерної безпеки.