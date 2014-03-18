Японія припиняє консультації щодо пом'якшення візового режиму з Росією

Глава МЗС Японії Фуміо Кісіда висловив жаль з приводу рішення Москви визнати незалежність Криму та оголосив у зв'язку з цим про введення санкцій щодо Росії, повідомляє ИТАР-ТАСС.

В офіційній заяві міністра зазначається, що вони передбачають призупинення консультацій про пом'якшення візового режиму та заморожування початку переговорів про можливе укладання трьох договорів - про інвестиційне співробітництво, про співробітництво в освоєнні космосу й про запобігання небезпечній військової діяльності.

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"Японія рішуче наполягає на тому, щоб Росія суворо дотримувалася міжнародного права, поважала єдність, суверенітет і територіальну цілісність України, відкликала визнання незалежності Криму та не приступала до його приєднання", - зазначається в заяві.

Глава МЗС Японії також висловив "глибоку заклопотаність і жаль у зв'язку з наростанням напруженості на Сході України".

Як раніше повідомляв УНІАН, уряд Японії заявив, що не визнає референдум в Криму, оскільки вважає, що він не відповідає конституції України. Також Японія звинуватила РФ у порушенні статуту ООН.