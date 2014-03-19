Сепаратисти в Криму захопили бурові вишки "Чорноморнафтогазу"

Про це Продан сказав в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН в Брюсселі, додавши, що Крим буде залишатися в єдиному енергокомплексі України, незважаючи на спроби Росії анексувати півострів.

"З "Чорноморнафтогазом" сталося те ж, що з українськими військовими частинами в Криму. Бурові установки взяли під охорону "зелені чоловічки" з автоматами Калишникова", - сказав Продан, який прибув до Брюсселя на переговори з комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером Еттінгером.

"Одномоментно розірвати зв'язки Криму з материковою Україною неможливо. Крим сьогодні 90 відсотків своєї електроенергії отримує з материкової України і в півострова виникають дуже серйозні енергетичні проблеми у зимовий період. Щоб Крим був автономно забезпечений енергоносіями, потрібно десь три-п'ять років і п'ять мільярдів доларів вкладень", - сказав Продан.

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Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан повідомив, що Україна має намір подати позов у міжнародні суди у зв'язку із захопленням великої добувача газу - компанії «Чорноморнафтогаз», контроль над якою встановили самопроголошена влада Криму.

«Що стосується «Чорноморнафтогазу», то компанія «Нафтогаз України» туди вклала десь 12 мільярдів гривень інвестицій. Звичайно, якщо щось станеться, ми будемо, звісно, судитися в міжнародних судах, тому що це наша власність, вкладені гроші, кредити і т.д», - сказав Продан.

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на балансі «Чорноморнафтогазу» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: по природному газу - 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату - 1231 тис. тонн, по нафті - 2530 тис. тонн.