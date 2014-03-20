Джемілєв закликав депутатів допомагати жителям Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це Джемілєв сказав на засіданні парламенту.

“Сьогодні стало відомо, що деякі наші колеги, які обиралися від Криму, складають мандати народного депутата”, - сказав він.

При цьому Джемілєв наголосив, що сьогодні навпаки необхідно, аби вся Верховна Рада, кожен народний депутат став “персональним народним представником” кожного населеного пункту Криму.Читайте такожВР ухвалила заяву про гарантії прав кримськотатарського народу в Україні

Він нагадав, що на окупованій території Криму залишилося багато людей, які потрібують допомоги. Джемілєв підкреслив, що необхідно шукати шляхи надання такої допомоги, як безпосередньо в Криму, так і в Києві.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня у ЗМІ з’явилась інформація про складення народним депутатом України від Партії регіонів, обраний на парламентських виборах в Криму, Борисом Дейчем депутатських повноважень.