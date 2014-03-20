«Гетьман Сагайдачний» змусив кораблі РФ залишити територіальні води України

Фрегат вийшов з одеського порту ще 14 березня, прибув у визначений район Чорного моря. Там він виявив чотири військових кораблі Чорноморського флоту Росії і два вертольоти вогневої підтримки Мі-35. Росіяни намагалися перетнути морський кордон України. Про це «Думській» повідомили у командуванні Військово-морських сил.Читайте такожФлагман ВМС фрегат “Гетьман Сагайдачний” повернувся до України

Командир «Сагайдачного» капітан першого рангу Роман П'ятницький вступив у переговори з порушниками і зажадав від них покинути територіальні води нашої країни, однак противник не змінив курсу і продовжував рухатися в бік України.

У зв'язку з цим на українському фрегаті була оголошена бойова тривога, корабель зблизився з російськими одиницями. У підсумку росіяни відступили в нейтральні води.

Озброєння «Сагайдачного» в ході інциденту не застосовувалося.

В даний час фрегат продовжує патрулювати морський кордон України.