Оприлюднено доповнений список 12 громадян РФ та України, проти яких ЄС ввів санкції

Зокрема, ЄС додав до списку осіб, причетних до відторгнення Криму від України, прізвища 12 громадян Росії та України, довівши загальну кількість до 33 осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС та заморожено їхні активи.

1. Дмитро Рогозін, віце-прем'єр уряду Росії;

2. Сергій Глазьєв, радник президента Росії;

3. Валентина Матвієнко, спікер Ради Федерації Росії;

4. Сергій Наришкін, спікер Державної думи Росії;

5. Дмитро Кисельов, директор Російського федерального інформагентства "Росія сьогодні";

6. Олександр Носатов, заступник командувача Чорноморським флотом РФ;

7. Валерій Куликов, заступник командувача Чорноморським флотом РФ;

8. Владислав Сурков, помічник президента Росії;

9. Михайло Малишев, невизнаний Києвом голова ЦВК Криму;

10. Валерій Медведєв, невизнаний Києвом голова виборчкому Севастополя;

11. Генерал-полковник Ігор Турченюк, де факто командувач російськими військами у Криму;

12. Олена Мізуліна, депутат Державної думи Росії.

Санкцій проти вищеперерахованих осіб починають діяти з 21 березня.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 17 березня, Рада ЄС затвердила список із восьми кримчан - громадян України і 13 громадян Росії, яким заборонено в'їзд до ЄС та їхні активи на території Євросоюзу заморожені.