Росія ввела санкції-відповідь проти чиновників США: Маккейн "засмучений" зривом відпустки до Сибіру

Список опублікований на сайті Міністерства закордонних справ Росії.

У відповідь список потрапили сенатори Джон Маккейн, Деніел Коутс і Мері Лэндрю, лідер фракції більшості в сенаті конгресу США Гаррі Рід, спікер палати представників Джон Бейнер, заступник помічника президента США з національної безпеки Керолайн Аткінсон, помічники президента США Деніел Пфайффер і Бенджамін Родс, голова сенатського комітету з закордонних справ Роберт Менендес.

Як зазначають у російському зовнішньополітичному відомстві, ці санкції були введені у відповідь на санкції, які були застосовані до російських офіційних осіб президентською адміністрацією США 17 березня.

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"Ми неодноразово попереджали, що використання санкційних інструментів - річ рівна і бумерангом вдарить по самих США. Розмовляти з нашою країною такою мовою, як могли не раз переконатися у Вашингтоні, недоречно і контрпродуктивно. Проте американська сторона, схоже, продовжує сліпо вірити в дієвість подібних методів, узятих з арсеналу минулого... не повинно бути сумнівів: на кожен ворожий випад ми будемо відповідати адекватно", - йдеться в заяві російського МЗС.

При цьому зовнішньополітичне відомство РФ упевнене, так званий референдум, який відбувся в Криму, пройшов у відповідності з міжнародним правом та статутом ООН.

Сенатор США Джон Маккейн з іронічно відреагував на своє ім'я у списку санкцій: "Боюся, ці (санкції) означають, що мій весняний відпустку в Сибіру скасовується, акції "Газпрому" втрачені, а секретний банківський рахунок в Москві заморожений", - написав Маккейн у своєму Twitter.