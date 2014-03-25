Рада відправила Тенюха у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 228 депутатів із 310, зареєстрованих у сесійній залі, зокрема від Партії регіонів — 8, від КПУ не проголосував жоден депутат.

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