Українських військових з Криму будуть вивозити залізничним транспортом

Про це повідомив сьогодні начальник генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов.

«Згідно з домовленістю Міноборони Росії з українським військовим відомством, військовослужбовці ЗСУ та члени їх сімей будуть вивозитися з Криму залізничним транспортом», - сказав він, передає РИА «Новости».

Герасимов додав, що для цього з 26 березня резервуються на основних залізничних вузлах півострова плацкартні пасажирські вагони (вісім у Севастополі, по два в Сімферополі, Євпаторії, Феодосії та один у Керчі), які приєднуватимуться до пасажирських потягів, що їдуть до України.

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«Після перетину кордону всі військовослужбовці ЗСУ, які прибувають з Криму, прямуватимуть на збірний пункт, розгорнутий на базі української військової частки № А-1978 (ст. Новоолексіївка), де одержуватимуть припис на нове місце служби», - сказав глава російського Генштабу.