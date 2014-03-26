Прапори РФ піднято у всіх військових підрозділах Криму - Генштаб РФ

"Станом на 26 березня прапори Російської Федерації підняті у всіх 193 дислокованих на території Республіки Крим військових підрозділах і установах збройних сил України. У військових містечках в урочистій обстановці пройшли шикування особового складу з церемонією підняття державного прапора Російської Федерації і виконання гімну Росії", - сказав Герасимов коррепсондентам РИА Новости.

За його словами, всі військовослужбовці, які виявили бажання продовжити службу в українських збройних силах, здавши зброю під охорону, знаходяться поза межами розташування військових частин і готуються до організованого виїзду з особистими речами в Україну.

"У Севастополі за адресою вулиця Лазарєва, будинок 6 для них відкрито Тимчасовий пункт реєстрації, в якому станом на 25 березня зареєструвалося близько 1,5 тисяч військовослужбовців ЗСУ", - додав глава Генштабу.

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Він зазначив, що згідно з домовленістю Міноборони Росії з українським військовим відомством, військовослужбовці ЗСУ та члени їх сімей будуть вивозитися з Криму залізничним транспортом.

"Після перетину кордону всі військовослужбовці ЗСУ, що прибувають з Криму, будуть направлятися на збірний пункт, розгорнутий на базі української військової частини № А-1978 (ст. Новоолексіївка), де будуть отримувати приписи до нового місця служби", - сказав Герасимов.