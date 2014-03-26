Завтра в Раді Яценюк розповість про антикорупційні закони, ухвалені Кабміном

Завтра прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступить у Верховній Раді з пропозицією щодо підтримки антикорупційного пакету законопроектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

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Він зазначив: “Завтра ми розпочнемо наш робочий день з доповіді прем'єр-міністра України щодо антикорупційного пакету законів, який ухвалив уряд”.