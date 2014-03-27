Українська армія буде отримувати допомогу від партій і політиків

Зокрема сьогодні партійці Європейської партії доставили в одну з військових частин дизельне паливо, яке буде використовуватися військовослужбовцями для тренувань в управлінні бойовою технікою.

«У питанні недофінансування збройних сил України є і зворотна позитивна сторона. Це послужило поштовхом до самоорганізації українців і вони почали масово допомагати армії: хто грошима, хто продуктами харчування - всім тим, чого сьогодні потребують військовослужбовці, щоб бути готовими захищати Україну», - сказав під час візиту у військову частину член Європейської партії України Віктор Василюк. - «Наші партійці вирішили сьогодні завезти дизельне паливо, щоб військовослужбовці могли тренуватися в управлінні бойовою технікою. Раніше ми щодня привозили машину дров для опалення наметів».

У свою чергу командир батальйону Пальваль Олександр висловив слова подяки за системну допомогу військовослужбовцям з боку Європейської партії і запевнив у готовності підлеглого йому підрозділу до оборони країни.