Під ВР "Правий сектор" вимагає відставки Авакова - Кошулинський

Біля Верховної Ради активісти “Правого сектора” вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам заступник голови ВР Руслан Кошулиський, який повернувся з переговорів з активістами біля парламенту.

Він зазначив, що “Правий сектор” вимагає ухвалити рішення про відставку глави МВС Авакова.

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Кошулинський зазначив, що він повідомив, що на даний час депутатів уже немає, але він передасть керівництву парламенту і народним депутатам про вимоги.

За словами віце-спікера, він намагався пояснити пікетувальникам, що “в такий час важко зібрати ВР”.

Він також зазначив, що розмова відбулася спокійно, “без будь-яких погроз, була вільна дискусія”. Кошулинський додав, що не бачив зброї у людей, які були біля парламенту.

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Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради близько 1,5 тис. людей дуже щільно підішли до будівлі.

В самому приміщення парламенту охорона зібралася біля дверей із щитами та вогнегасниками.За деякими даними, планується штурм приміщення парламенту.