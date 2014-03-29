Звільнені з Міноборони корупціонери зараз повертаються на посади - Тенюх

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час 28-го з`їзду ВО “Свобода”. (УНІАН: Тенюх очолював Міноборони з 27 лютого по 25 березня 2014 року. Його замінив Михайло Коваль).

Тенюх зазначив, що з Міністерства оборони були звільнені під час його керівництва “заступники міністрів, пішли серйозні генерали, які були задіяні в багатьох схемах”. При цьому він додав, що, “на жаль, я це не виконав до кінця, бо в тій ситуації, яка склалася, ті наші різні бачення з нашим політичним керівництвом не дають мені змоги, щоб виконати ці завдання і, можливо, їм також”.

Тенюх зазначив, що тому він прийняв рішення піти у відставку.

Він наголосив, що “вже на вчорашній день всіх тих, яких я відправив, вже стоять і повернуті на попередні місця». «Тому висновки роботи вам”, - додав він.

Тенюх зазначив, коментуючи ситуацію із Кримом, що виникає дуже багато питань, в тому числі: чому російська армія перейшла кордон безперешкодно, чому не були виведені українські кораблі, чому не були залучені внутрішні війська для захисту парламенту Криму.

Читайте такожМінюст перевірить на корупцію державні виконавчу та реєстраційну служби

Тенюх переконаний, що Росії не вдалося виконати той план, який вона задумала, зокрема, буквально за кілька днів захопити не тільки Крим, але й Україну. “Вони думали, що ця операція завершиться за два дні. Вони думали, що, знаючи в якому стані перебувають Збройні сили України, ми кинемося голими туди (йдеться про Крим - УНІАН) і вони прийдуть до Києва великим маршем, але цього не відбулося”, - сказав він.

Тенюх підкреслив, що сьогодні українські угруповання військ, які знаходяться на кордоні з РФ, готові дати відсіч окупантам.