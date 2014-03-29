Тенюх розповів, чому українські кораблі "вчасно" не вивели із Криму

Колишній в.о. міністра оборони України Ігор Тенюх стверджує, що саме за командою колишнього начальника Генштабу – головнокомандувача ЗСУ Юрія Іл’їна українські кораблі були повернуті у Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тенюх повідомив під час виступу на з'їзді ВО “Свобода”.

Читайте такожЧФ Росії забере собі більше 30 українських кораблів, решту утилізує

Він зазначив, що йому дуже часто ставлять питання, чому не були виведені українські кораблі із Криму, коли почалося загострення ситуації.

За словами Тенюха, за день до його призначення, «коли вже була розпочата анексія Криму, командування, яке знаходилося повністю під впливом ЧФ РФ, все ж таки вивело кораблі, але кораблі вивело і завело тому, що колишній начальник Генштабу Іл’їн дав команду ці кораблі повернути в базу».

Тенюх додав, що «коли кораблі зайшли в базу, то одразу ж були заблоковані окупантами».