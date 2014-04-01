ЦВК зареєструвала Тягнибока кандидатом у президенти

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ЦВК ухвалила на сьогоднішньому засіданні. За відповідну постанову проголосували 15 членів ЦВК.

Тягнибок на засіданні ЦВК був присутній особисто. Тому голова ЦВК Михайло Охендовський вручив йому посвідчення кандидата на пост президента.

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Як повідомляв УНІАН, документи на реєстрацію кандидатом на пост президента від Тягнибока надійшли до ЦВК 29 березня.