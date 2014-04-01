ЦВК зареєструвала Тягнибока кандидатом у президенти
17:20, 01 квітня 2014Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала лідера ВО “Свобода” Олега Тягнибока кандидатом на пост президента України на позачергових виборах 25 травня 2014 року.
Тягнибок іде на вибори
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ЦВК ухвалила на сьогоднішньому засіданні. За відповідну постанову проголосували 15 членів ЦВК.
Тягнибок на засіданні ЦВК був присутній особисто. Тому голова ЦВК Михайло Охендовський вручив йому посвідчення кандидата на пост президента.
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Як повідомляв УНІАН, документи на реєстрацію кандидатом на пост президента від Тягнибока надійшли до ЦВК 29 березня.
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