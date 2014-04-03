Українські німці та чехи спростували заяви РФ про утиски нацменшин

Так представники чеської та німецької громад відреагували на заяву російського МЗС про те, що життя етнічних груп в Україні начебто під загрозою, передає ТСН.

Натомість нацменшини стурбовані агресією Росії в Криму.

Зокрема, від рук окупантів минулого тижня постраждав етнічний німець Давид Вагнер. Він служив у ракетно-зенітному дивізіоні на мисі Фіолент. Коли після захоплення частини чоловік прийшов забирати свої речі, його жорстоко побили російські військові.

"Нас турбує той факт, що російський уряд, зокрема міністерство закордонних справ Росії, переводить конфлікт в Україні в етнічну площину, прив'язуючи насамперед етнічних німців. Ми можемо заявити, що в Україні цілком безпечно для німців, і на сьогодні ми не відчуваємо тиску з боку нової влади", - заявив голова Ради німців України Володимир Лейсле.