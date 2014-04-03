Україні необхідна реформа управління – Томбінськи

На цьому він наголосив в Одесі заявив на зустрічі з головою Одеської обласної ради Миколою Тиндюком, передає кореспондент УНІАН.

Томбінськи сказав , що зараз для України - дуже складний час, оскільки «потрібно зробити багато чого і прийняти багато рішень під великим тиском, одне з головних питань - реформування системи управління України».

«Це - реформа самоврядування та територіальна реформа. Ця реформа відповідає на багато запитань , поставлених українським суспільством про централізацію відповідальності, системи вертикалі, яка не відповідає тим бажанням і вимогам, що забезпечують використання потенціалу України», - сказав Томбінськи.

Він додав, що «необхідно донести ці рішення на рівень територіального самоврядування».

«Це може бути на рівні регіонів і на нижчому рівні, щоб там, де люди знають проблеми, могли знайти вирішення цих проблем. На місцях є безпосередня відповідальність чиновників перед громадянами», - сказав Томбінськи.

Він вважає, що прийняття рішень на рівні центральної влади - « віддаленість від тих місць, в яких можна приймати рішення, від людей, які є суб`єктом політики».

«Реформа місцевого самоврядування - поліпшення демократії та відповідальності. Це один із заходів в боротьбі проти корупції, а корупція - один із елементів, який знищив український потенціал. В Україні дуже багато рівнів влади - спочатку кошти піднімаються наверх, а потім опускаються вниз, і це одна зі складових корупції. Європейський Союз та інші міжнародні партнери за те, щоб Україна не була країною, яка просить міжнародну допомогу, тому що в України є свій потенціал , щоб самій допомагати іншим. Це - природний, досить великий потенціал», - підкреслив Томбінськи.